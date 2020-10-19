“الموارد البشرية”: 90% نسبة الانضباط بسوق العمل.. وتطبيق المرحلة الأخيرة من “حماية الأجور” مطلع ديسمبر

نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 435 ألف زيارة تفتيشية لكافة الأنشطة والمهن في جميع مناطق المملكة؛ منذ مطلع العام الحالي 2020م حتى نهاية الربع الثالث.
وأوضحت الوزارة أن الزيارات تهدف للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بأحكام العمل وتشريعاته، والقرارات الصادرة عن الوزارة لتحسين وتطوير بيئة العمل، مبينة أنه الزيارات كشفت عن الانضباط العام لسوق العمل بنسبة 90%.
وأبانت أن جولاتها التفتيشية مستمرة لمتابعة مدى تنفيذ قرارات التوطين، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، وذلك عبر تطبيق “معا للرصد”، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911). وفق “أخبار 24”.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستطبق المرحلة الـ17 والأخيرة من نظام حماية الأجور، في الأول من ديسمبر القادم، حيث سيتم إلزام المنشآت التي يعمل بها من 1 – 4 عمال بالبرنامج، حيث ستصبح جميع المنشآت ملزمة بإيداع رواتب موظفيها في حساباتهم البنكية.