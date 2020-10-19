تمكنت الجهات الأمنية في منطقة عسير من العثور على الفتاة المفقودة في خميس مشيط والتي تغيبت عن منزلها أول أمس (السبت).
وكان موقع تويتر قد شهد خلال الساعات الماضية مناشدات بالبحث عن فتاة مريضة بالصرع تدعى ريماس تغيبت عن منزلها في خميس مشيط.
وأوضحت أخت ريماس، عبر حسابها في “تويتر”، وتدعى “وجدان”، أن شقيقتها مريضة بالصرع وتعاني تشنجات تفقدها الوعي، مضيفة أنه قبل أسبوع من تغيبها كثف الطبيب العلاج وأصبحت عدوانية.
وأضافت، أنه في يوم السبت الماضي، وتحديداً في الساعة 7:40 مساءً خرجت أختها من البيت دون علم أحد، مضيفة أن أختها إذا لم تأخذ العلاج خلال اليومين القادمين فقد يودي ذلك بحياتها.
ونشرت وجدان مقطع فيديو يوثق لحظة رحيل أختها من المنزل، داعية الجميع للمساعدة في البحث عنها، فيما تفاعل عدد كبير من المغردين معها، وأعادوا نشر قصتها. وفق “أخبار 24”.
وأسفرت جهود الجهات الأمنية في منطقة عسير عن العثور عليها، وهي في صحة جيدة، فيما غردت أختها لاحقا مؤكدة أن الفتاة في أحضان والدتها الآن.
#ريماس_مفقوده_خميس_مشيط
ريماس اختي مريضه بالصرع وتشنجات تفقدها الوعي وقبل اسبوع كثف الدكتور العلاج وصارت عدوانيه ويوم السبت الموافق 17/أكتوبر الساعه ٧:٤٠خرجت من البيت بدون ان يعرف احد ما ولم تعُد ، الى الآن مفقوده اذا لم تأخذ العلاج خلال اليومين القادمة قد تودي بحياتها pic.twitter.com/sayHdiHcJ1
— وجدان (@lzgql_) October 18, 2020