بالفيديو.. الربيعة: نتوقع عودة ارتفاع الإصابات الأسابيع القادمة ما لم يتم التقيد بالإجراءات

أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أن المملكة تجني ثمار الالتزام خلال الفترة السابقة بالإجراءات الاحترازية.
جاء ذلك في كلمة لوزير الصحة للكشف عن مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قال فيها إن العالم يواجه موجة ثانية من فيروس كورونا، وذلك بسبب التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وتوقع الربيعة عودة الإصابات للارتفاع من جديد خلال الأسابيع القادمة بالمملكة في حال التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.
فيديو | وزير #الصحة: نتوقع عودة الإصابات للارتفاع من جديد خلال الأسابيع القادمة بـ #المملكة في حال التهاون بتطبيق الإجراءات الاحترازية#الإخبارية pic.twitter.com/rSz1lY3D30
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 19, 2020
وفق “أخبار 24”.