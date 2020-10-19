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أخبار محلية > بالفيديو.. الربيعة: نتوقع عودة ارتفاع الإصابات الأسابيع القادمة ما لم يتم التقيد بالإجراءات
19/10/2020   5:59 م

بالفيديو.. الربيعة: نتوقع عودة ارتفاع الإصابات الأسابيع القادمة ما لم يتم التقيد بالإجراءات

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أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أن المملكة تجني ثمار الالتزام خلال الفترة السابقة بالإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك في كلمة لوزير الصحة للكشف عن مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قال فيها إن العالم يواجه موجة ثانية من فيروس كورونا، وذلك  بسبب التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتوقع الربيعة عودة الإصابات للارتفاع من جديد خلال الأسابيع القادمة بالمملكة في حال التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الربيعة: نتوقع عودة ارتفاع الإصابات الأسابيع القادمة ما لم يتم التقيد بالإجراءات

أخبار محلية
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