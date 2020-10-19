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أخبار محلية > بفيديو توضيحي مبسط.. متى تُطبق ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة التصرفات العقارية على العمارات السكنية
19/10/2020   10:11 م

بفيديو توضيحي مبسط.. متى تُطبق ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة التصرفات العقارية على العمارات السكنية

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نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل مقطع فيديو، اليوم (الإثنين)، أوضحت فيه بمثال مبسط الحالات التي يتم فيها تطبيق القيمة المضافة أو ضريبة التصرفات العقارية، وذلك في حال امتلاك عمارة سكنية أو عمارة تجارية.

وقالت الهيئة إنه في حال تأجير المالك للأدوار العلوية في عمارة سكنية كتأجير سكني؛ فإن المالك معفى تماماً من كلتا الضريبتين وغير ملزم بالتسجيل فيها، أما في حالة تأجير الأدوار السفلية كمحلات تجارية ويزيد الدخل من الإيجارات على 375 ألف ريال فإنه في هذه الحالة ملزم بالتسجيل. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أنه يجب على المالك التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؛ إذا كان الدخل السنوي من إيجارات المحلات التجارية التي لديه أكثر من 375 ألف ريال، كما يُلزم بتحصيل الضريبة من المستأجرين ورفعها على موقع الهيئة بشكل ربع سنوي.

بفيديو توضيحي مبسط.. متى تُطبق ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة التصرفات العقارية على العمارات السكنية

أخبار محلية
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