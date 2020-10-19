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أخبار الخرج > بالصور.. محافظ #الدلم يدشن حملة (الصلاة نور)
19/10/2020   10:09 م

بالصور.. محافظ #الدلم يدشن حملة (الصلاة نور)

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دشن محافظ الدلم فهد بن سلطان بن حميد بمكتبه صباح اليوم الاثنين حملة . الصلاة نور . التي تقيمها هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء ذلك خلال استقبال سعادته لرئيس الهيئة بالدلم الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن بن صالح بن حسين ومساعده الشيخ خليل بن ابراهيم المانع واستمع المحافظ لشرح عن الحملة واهدافها وبرنامج عملها لمدة سته أشهر قادمه .

وفي ختام اللقاء اثنى المحافظ على الجهود التي تبذلها الهيئة في تبصير الناس بأمور دينهم وحثهم على الفضائل في ظل توجيهات القيادة الحكيمة مثمنا دور الرئيس العام للهيئات .متمنيا للجميع التوفيق .

بالصور.. محافظ #الدلم يدشن حملة (الصلاة نور)

أخبار الخرج
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