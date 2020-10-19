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أخبار محلية > وزير الطاقة: حالة من عدم اليقين تسيطر على الأسواق.. وهناك وعود بتخفيض الإنتاج خلال الشهرين المقبلين
19/10/2020   10:11 م

وزير الطاقة: حالة من عدم اليقين تسيطر على الأسواق.. وهناك وعود بتخفيض الإنتاج خلال الشهرين المقبلين

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قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن حالة من عدم اليقين قوية تبقى مسيطرة على أسواق الطاقة العالمية، مشددًا على عزم “أوبك بلس” على مواصلة الاستراتيجية التي اتبعتها لإحداث التوازن في السوق.

وأكد، خلال افتتاح اللجنة الوزارية الرقابية المشتركة التابعة لأوبك بلس، أن حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ساعدت في التوصل إلى هذا النموذج من الاتفاق والتعاون.

ولفت إلى وعود الدول بخفض إنتاجها خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر للوفاء بكامل التزاماتهم، مشيرًا إلى أن الاتفاق الحالي لأوبك بلس ينص على تخفيض الإنتاج بـ7.7 مليون برميل. وفق “أخبار 24”.

وأضاف وزير الطاقة أن أوبك بلس عليها الالتزام بما يُعرف بالمبادئ الثلاثة، وأن نكون فاعلين ونبني قراراتنا وفق المعلومات والبيانات، مؤكدًا أن الوقت يمضي سريعًا، وعليهم استباق الأحداث واتخاذ إجراءات وقائية لتفادي الاتجاهات السلبية.

وزير الطاقة: حالة من عدم اليقين تسيطر على الأسواق.. وهناك وعود بتخفيض الإنتاج خلال الشهرين المقبلين

أخبار محلية
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