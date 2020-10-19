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أكد المرور أن استخدام “كتف الطريق” خلال القيادة يعرّض سلامة السائق والآخرين للخطر.
وأوضح أن “كتف الطريق” مخصص للتوقف الاضطراري للمركبات، مشيرًا إلى أن استخدامه يُعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة تتراوح من 2000 إلى 3000 ريال.
وفق “أخبار 24”.
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