شاهد.. معتمر يلقي قصيدة من داخل الحرم المكي فرحةً بعودة العمرة

ألقى معتمر يمني قصيدة من داخل الحرم المكي، عبّر فيها عن فرحته بعودة العمرة بعد توقف استمر قرابة 7 أشهر بسبب فيروس كورونا.
وأظهر فيديو نشرته قناة “الإخبارية” الشاب يقف في الصفا والمروة ويرتدي الإحرام ويلقي قصيدته، التي عبّر فيها عن مدى شوقه لأداء مناسك العمرة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت الشهر الماضي عن صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.
فيديو | معتمر يمني يلقي قصيدة في #الحرم_المكي، فرحةً بـ #عودة_العمرة #الإخبارية #نشرة_النهار pic.twitter.com/Zln89Y1M3U
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 19, 2020
وفق “أخبار 24”.