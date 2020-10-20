أوضحت جمعية حماية المستهلك، اليوم (الإثنين)، الحقوق التي يجب على المريض معرفتها عند مراجعة المؤسسات الصحية بجميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.
وتضمّنت حقوق المريض؛ وضع الأسعار في مكان بارز وبخط واضح داخل المؤسسة الصحية، إلى جانب تقديم المؤسسة تقريرا تقريبيا للمراجع عن تكلفة العلاج وبيانا تفصيليا بالتكلفة والخدمات المقدمة.
كما تضمّنت تقديم المراجعة المجانية للمريض خلال 14 يوماً من العلاج الأوّلي، كما يلزم أخذ موافقة المريض الخطية على تكلفة العلاج، متضمنةً السجل الطبي، ويُستثنى من ذلك الحالات الطارئة والتي تحتاج إلى تدخّل فوري.
وفق “أخبار 24”.