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أخبار المناطق > بالفيديو.. مصاب “برج الخبر” يروي اللحظات التي عاشها تحت الأنقاض وكيف أنقذه “الدفاع المدني”
20/10/2020   7:00 ص

بالفيديو.. مصاب “برج الخبر” يروي اللحظات التي عاشها تحت الأنقاض وكيف أنقذه “الدفاع المدني”

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روى الشخص الذي أصيب في حـادث انهيار موقف سيارات بأحد أبراج الخبر، اللحظات التي مر بها وهو تحت الأنقاض قبل أن يتدخل رجال الدفاع المدني وينجحوا في إخراجه.  

وقال المصاب في لقاء مع “الإخبارية”، إنه أوقف سيارته في المواقف السفلية للبرج وبعد نزوله منها وسيره مسافة 200 متر تقريباً، سمع أصواتاً قبل أن يفاجأ بسقوط جدار عليه وظل تحت الأنقاض لمدة 6 ساعات.  

وأضاف أن رجال الدفاع المدني علموا بوجوده بعد 3 ساعات من سقوط الجدار عليه واستمرت عملية الإنقاذ 3 ساعات أخرى، مؤكداً أنه بفضل الله وجهود رجال الدفاع المدني كُتب له عمر جديد.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مصاب “برج الخبر” يروي اللحظات التي عاشها تحت الأنقاض وكيف أنقذه “الدفاع المدني”

أخبار المناطق
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