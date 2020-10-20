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أخبار المناطق > شاهد.. استخراج هاتف محمول وعملات معدنية وولاعة من بطن مريض في مصر
20/10/2020   1:31 م

شاهد.. استخراج هاتف محمول وعملات معدنية وولاعة من بطن مريض في مصر

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نجح فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولي في محافظة الدقهلية، في استخراج عملات معدنية وهاتف محمول وولاعة من بطن مواطن، بعد قدومه إلى المستشفى عقب شعوره بآلام شديدة في بطنه.  

وأوضح الفريق الطبي أن المريض يبلغ من العمر 30 عاماً، وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية، مبيناً أن العملية أجريت له بعد إجراء أشعة تشخيصية، تبين خلالها وجود أجسام غريبة داخل المعدة. 

وأشار الفريق الطبي إلى أن الأشياء التي استخرجت من بطن المريض، كان من الممكن أن تسبب له أضراراً جسيمة كالانسداد المعوي، إضافة إلى أن وجود الولاعة والهاتف المحمول من الممكن أن يصيبه بالتسمم. 

استخراج هاتف محمول وعملات معدنية وولاعة من بطن مريض في مصر

استخراج هاتف محمول وعملات معدنية وولاعة من بطن مريض في مصر

 
وفق “أخبار 24”.

شاهد.. استخراج هاتف محمول وعملات معدنية وولاعة من بطن مريض في مصر

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