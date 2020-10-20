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أخبار محلية > مشاهد مبهرة من داخل “قصر الزاهر” الذي أمر الملك عبدالعزيز ببنائه لإقامة ضيوف الدولة
20/10/2020   1:33 م

مشاهد مبهرة من داخل “قصر الزاهر” الذي أمر الملك عبدالعزيز ببنائه لإقامة ضيوف الدولة

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز فيديو لمشاهد من داخل قصر الزاهر بمكة المكرمة، والذي أمر الملك المؤسس ببنائه عام 1365هـ، ليكون مقر الإقامة لضيوف الدولة.  

وتميز القصر بتصميمه الأنيق والمميز من الداخل والخارج، وبهوه الواسع الذي يضم أعمدة مزخرفة، كما يضم عدداً من التحف والوثائق والمخطوطات التاريخية، وقد استغرق بناؤه سبع سنوات.  

وتبلغ مساحته 3425 متراً مربعاً، واستخدم كقصر للضيافة فترة من الزمن، وفي عام 1378هـ (1958 م) منح لوزارة المعارف وتحول ليكون مقراً لمدرسة الزاهر المتوسطة.  وفق “أخبار 24”.

واستمر كمدرسة حتى عام 1398هـ (1977 م)، وبعدها سلم لوكالة الآثار التي تولت عملية ترميمه وإعادته إلى حالته التي كان عليها، ووظفته ليصبح متحفاً للآثار والتراث. 

 

مشاهد مبهرة من داخل “قصر الزاهر” الذي أمر الملك عبدالعزيز ببنائه لإقامة ضيوف الدولة

أخبار محلية
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