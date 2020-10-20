نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شركة بجدة تقاضي وزارة المياه لتأخرها في تعويضها 10 سنوات.. والقضاء يحكم لصالح الشركة
20/10/2020   1:33 م

شركة بجدة تقاضي وزارة المياه لتأخرها في تعويضها 10 سنوات.. والقضاء يحكم لصالح الشركة

+ = -
716

كشفت مصادر أن محكمة القضاء الإداري بديوان المظالم في جدة، قضت بإلزام وزارة المياه بدفع مبلغ مالي لشركة، بعد تأخر الوزارة في دفع تعويض للشركة لمدة 10 سنوات، رغم صدور حكم قضائي بالتعويض.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن القضية بدأت مع رفع الشركة دعوى نهاية العام الماضي، قالت فيها إن المديرية العامة للكهرباء نزعت عقاراً مملوكاً لها عام 1428 هـ لصالح أحد المشاريع.

وأضافت، أنه صدر حكم نهائي بدفع تعويض للشركة عن العقار المنزوع، إلا أن الوزارة لم تدفع التعويض إلا في عام 1438 هـ، ما دفع الشركة لمطالبة الوزارة بأجرة المثل.

وأشارت المصادر إلى أن المحكمة أصدرت حكماً بتعويض الشركة بأجرة المثل عن 10 سنوات، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، مبينة أن مبلغ التعويض يقدر بنحو 90 إلى 110 ملايين ريال.

شركة بجدة تقاضي وزارة المياه لتأخرها في تعويضها 10 سنوات.. والقضاء يحكم لصالح الشركة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885117481.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.