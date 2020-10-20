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أخبار المناطق > بالفيديو.. إبل سائبة تتناول الطعام من حاوية قمامة في بدر الجنوب.. وأمانة نجران تتفاعل
20/10/2020   1:35 م

بالفيديو.. إبل سائبة تتناول الطعام من حاوية قمامة في بدر الجنوب.. وأمانة نجران تتفاعل

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رصد أحد المواطنين في محافظة بدر الجنوب 4 إبل سائبة، ثلاثة منها تلتقط بعض الطعام من حاوية قمامة موضوعة على جانب إحدى الطرق بالمحافظة، في حين وقف الجمل الرابع على الطرف الآخر من الطريق.

وأكد المواطن، في مقطع فيديو متداول، أن هذه الإبل بمثابة ناقل للوباء لأنها تتناول طعامها من القمامة؛ الأمر الذى قد يجعل لبنها ضارًا للناس، فضلا عن كونها تتسبب أيضا في تشويه مناظر الأماكن العامة، كما تمثل خطراً على مرتادي الطريق، مناشداً الجهات المسؤولة حل هذا الوضع.  وفق “أخبار 24”.

من جهتها، تفاعلت أمانة منطقة نجران مع مقطع الفيديو، مؤكدة أنه تم إحالة الموضوع للجهات المعنية بوزارتي البيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للحياة الفطرية.

بالفيديو.. إبل سائبة تتناول الطعام من حاوية قمامة في بدر الجنوب.. وأمانة نجران تتفاعل

أخبار المناطق
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