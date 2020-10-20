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أخبار محلية > “السديس”: لم نسجل أي إصابة بـ”كورونا” بين المعتمرين.. ونعمل بروح الفريق الواحد
20/10/2020   1:37 م

“السديس”: لم نسجل أي إصابة بـ”كورونا” بين المعتمرين.. ونعمل بروح الفريق الواحد

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد بين المعتمرين، مؤكداً نجاح الرئاسة بالتعاون مع الجهات المعنية في تطبيق جميع الخطط التنفيذية على أرض الميدان.

وأضاف، خلال ندوة “العمرة بين تسهيل الإجراءات وصرامة الاحترازات” التي عُقدت أمس (الإثنين)، أن الرئاسة تعمل بروح الفريق الواحد مع جميع الجهات المعنية من أجل سلامة وأمن ضيوف الرحمن.

ولفت إلى أن الرئاسة جندت 1000 موظف لخدمة المعتمرين يوميا موزعين على ثلاث دوريات، بجانب الاهتمام بتعقيم المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين، والتأكد من تطبيق كل الاشتراطات الصحية. وفق “أخبار 24”.

وأشاد السديس بوعي وتجاوب المعتمرين والمصلين في تطبيق الإجراءات الصحية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن.

“السديس”: لم نسجل أي إصابة بـ”كورونا” بين المعتمرين.. ونعمل بروح الفريق الواحد

أخبار محلية
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