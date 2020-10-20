"المسند": بيشة تسجل أدنى درجة حرارة.. وهذا موعد تحسن الأجواء في المنطقة الغربية

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في 28 محطة رصد في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس (الإثنين).
وأوضح أن بيشة سجلت أدنى درجة حرارة صغرى في المملكة بنحو 10.9 مئوية، فيما حلت أبها في المرتبة الثانية بدرجة حرارة بلغت 11.2 مئوية، بينما سجلت عرفات يوم أمس أعلى درجة حرارة في المملكة، حيث وصلت إلى 41.4 مئوية.
وتوقع المسند أن تشهد جدة ومكة المكرمة وينبع والمنطقة الغربية بوجه عام حرارة مرتفعة هذه الأيام، مرجحاً تحسن الأجواء في هذه المناطق بشكل ملموس اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
وفق “أخبار 24”.