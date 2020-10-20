متى يحق للمواطنين العاملين في القطاع الخاص التسجيل في “التأمينات” قبل وبعد الـ60 عامًا؟

بيّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحالات التي يمكن من خلالها تسجيل مشترك سعودي في منشأة قطاع خاص لا يمتلكها قبل بلوغ عمر الستين أو بعده.
وأوضحت أنه يمكن للمواطن التسجيل في تأمينات المعاشات، وتأمين الأخطار المهنية، وتأمين التعطل عن العمل إذا كان عمره أقل من 59 عامًا وليس موظفًا حكوميًا خاضعًا لنظام التقاعد، مضيفةً أنه في حال كان من أصحاب المعاش المبكر فعليه إيقاف معاشه والتسجيل في التأمينات.
وأضافت أنه في حال كان عمر المشترك السعودي أكثر من 60 عاما فيمكنه التسجيل في تأمينات المعاشات، وتأمين الأخطار المهنية إذا كان لديه مدة اشتراك لم يتسلم عنها تعويضًا، كما يمكن أن يسجل في تأمين الأخطار المهنية إذا لم يكن لديه مدة اشتراك سابقة، أو كان لديه مدة اشتراك سابقة وتسلم عنها تعويضًا دفعة واحدة.
ونوهت بأن أصحاب المعاش الذين يتجاوز عمرهم 65 عامًا يمكنهم التسجيل في تأمين الأخطار المهنية، والاستمرار في صرف المعاش، أما أصحاب المعاشات ممن تبلغ أعمارهم أكثر من 60 عاما وأقل من 65 عاما فيمكنهم صرف المعاش والتسجيل في تأمين الأخطار المهنية، أو إيقاف المعاش والتسجيل في تأمين المعاشات وتأمين الأخطار المهنية.
وأكدت المؤسسة أن مالك المنشأة الفردية لا يمكن تسجيله لدى منشأته، ويمكنه التقدم بطلب الاشتراك الاختياري، كما أن الموظف الحكومي الخاضع لنظام التقاعد لا يسجل في التأمينات.
وفق “أخبار 24”.