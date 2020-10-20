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أخبار محلية > “الحرس الوطني” تدعو لتحديث بيانات المسجلين السابقين في موقع التجنيد الإلكتروني
20/10/2020   8:45 م

“الحرس الوطني” تدعو لتحديث بيانات المسجلين السابقين في موقع التجنيد الإلكتروني

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دعت وزارة الحرس الوطني، اليوم (الثلاثاء)، من لديهم تسجيل سابق في موقع التجنيد الإلكتروني إلى تحديث بياناتهم.

وأوضحت أن هذا التحديث لا يشمل من تم قبوله سابقًا ولا يعني القبول، وسيتم الفرز حسب الشواغر والمفاضلة والاحتياج، كما سيُستبعد أي مؤهل أو تخصص غير موجود في القائمة المعتمدة من الوزارة للحاصلين على شهادة (بكالوريوس أو دبلوم)، وفي هذه الحالة بإمكان المتقدم تحديث المؤهل بشهادة الثانوية إذا رغب في ذلك.

وأكدت أنه يجب على المتقدم إرفاق الشهادة الأكاديمية لحاملي درجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم، وتكون الصورة بصيغة “JPEG” والحجم لا يتعدى 1 ميجا، مشيرة إلى أنه عند إضافة مؤهل أكاديمي أعلى سيتم احتساب تاريخ التقديم من تاريخ التحديث الحالي، ويكون تحديث البيانات عبر هذا الـــرابـــط . وفق “أخبار 24”.

“الحرس الوطني” تدعو لتحديث بيانات المسجلين السابقين في موقع التجنيد الإلكتروني

أخبار محلية
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