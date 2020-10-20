نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > هل لمصلحة هذا اللاعب؟.. تعليق مثير من “الشعلان” بشأن تأجيل قمة النصر والهلال
20/10/2020   8:49 م

هل لمصلحة هذا اللاعب؟.. تعليق مثير من “الشعلان” بشأن تأجيل قمة النصر والهلال

+ = -
1912

علق الإعلامي الرياضي خالد الشعلان، على التقارير التي أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى تأجيل الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من 21 نوفمبر إلى 23 من ذات الشهر.

وقال “الشعلان”: “إذا حدث التأجيل (غير المسبب) لمباراة النصر والهلال فإنَّنا نقول: سبقَ أن تمَّ تأجيل التصفيات الأفريقيَّة لكأس العالم 2022، وبالتالي سيُشارك لاعبي النصر (حمدالله ومرابط وموسى).

وأوضح “الشعلان” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء: “هناك مباراة لمُنتخب بيرو ضد الأرجنتين بتاريخ 18-11، فهل التأجيل لضمان مُشاركة كاريلو؟”. وفق “أخبار 24”.

هل لمصلحة هذا اللاعب؟.. تعليق مثير من “الشعلان” بشأن تأجيل قمة النصر والهلال

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885117556.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.