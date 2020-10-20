هل لمصلحة هذا اللاعب؟.. تعليق مثير من “الشعلان” بشأن تأجيل قمة النصر والهلال

علق الإعلامي الرياضي خالد الشعلان، على التقارير التي أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى تأجيل الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من 21 نوفمبر إلى 23 من ذات الشهر.
وقال “الشعلان”: “إذا حدث التأجيل (غير المسبب) لمباراة النصر والهلال فإنَّنا نقول: سبقَ أن تمَّ تأجيل التصفيات الأفريقيَّة لكأس العالم 2022، وبالتالي سيُشارك لاعبي النصر (حمدالله ومرابط وموسى).
وأوضح “الشعلان” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء: “هناك مباراة لمُنتخب بيرو ضد الأرجنتين بتاريخ 18-11، فهل التأجيل لضمان مُشاركة كاريلو؟”. وفق “أخبار 24”.
إذا حدث التأجيل (غيرالمسبب) لمباراة #النصر و #الهلال فإنَّنا نقول:
١-سبقَ أن تمَّ تأجيل التصفيات الأفريقيَّة لكأس العالم٢٠٢٢م وبالتالي سيُشارك لاعبي النصر (حمدالله ومرابط وموسى)
٢-هناك مباراة لمُنتخب بيرو ضد الأرجنتين بتاريخ ١٨-١١.
فهل التأجيل لضمان مُشاركة كاريلو؟ @ahmedalrashid https://t.co/xy3zzK7AfJ pic.twitter.com/aQKsf6K5tu
— ﮼خالد ﮼الشعلان (@k_alsh3laan) October 20, 2020