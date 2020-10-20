“جستنيه” يشن هجومًا على “كاريلي” بسبب ثنائي “الاتحاد”

شن الإعلامي الرياضي، عدنان جستنيه، هجومًا عنيفًا، على المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فابيو كاريلي، وذلك لهجوم البعض على المدافع برونو أوفيني، والظهير ناصر الشمراني.
وقال “جستنيه”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الغالبية من النقاد والجمهور صبوا غضبهم على المدافع بروني والظهير الشمراني، على أخطاء قاتلة ارتكبوها مع أنهم قدموا مستويات رائعة في مباريات سابقة”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح “جستنيه”: “المشكلة لا يمكن النظر إليها من خطأ أو خطأين أنما في مدرب جالس يعمل إيه من أشهر؟!”، مشيرًا: “لا توجد أي بصمه له على الفريق،ترى كرة القدم ماهي اختراع ذرة”.
الغالبية من النقاد وجمهور صبوا غضبهم على المدافع بروني والظهير الشمراني ع اخطاء قاتلة ارتكبوها مع انهم قدموا مستويات رائعة في مباريات سابقة، المشكلة لا يمكن النظر اليها من خطأ او خطأين انما في مدرب جالس يعمل ايه من اشهر ؟!لا توجد اي بصمه له ع الفريق،ترى كرة القدم ماهي اختراع ذرة
— عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) October 20, 2020