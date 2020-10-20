هاشم سرور: 4 لاعبين وراء سقوط النصر أمام الفتح

كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والمنتخب الوطني السابق، هاشم سرور، عن سر خسارة الفريق أمام نظيره الفتح، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأحد الماضي.
وقال هاشم سرور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أربعة بغيابهم غاب الفريق لأنهم الثقل ومركز القوة والعامل الرئيس في انتصارات الفريق”.
وتابع نجم النصر السابق: “حمدالله وفتاح قوة الهجوم ومايكون والغنام مصدر الأمان لخط الدفاع.. نراهم في القادم وعودة النصر والانتصارات بإذن الله”.
أربعة بغيابهم غاب الفريق
لانهم الثقل ومركز القوة
والعامل الرئيس في انتصارات
الفريق … حمدالله وفتاح قوة الهجوم ومايكون والغنام مصدر الأمان لخط الدفاع ….
نراهم في القادم وعودة النصر
والانتصارات باذن الله ✌️💛💙 pic.twitter.com/HzlhNsPQfQ
— هاشم سرور (@Hashem_S6) October 20, 2020
وفق “أخبار 24”.