بالفيديو.. لماذا يختلف الحسّابة في دخول المواسم؟ الزعاق يوضح

كشف الفلكي الدكتور خالد الزعاق أسباب اختلاف الحسابة في دخول المواسم.
وأوضح أن الاختلاف الحاصل بين الحسابة يشير إلى التنوع وليس التضاد، مرجعًا ذلك إلى اختلاف الثقافات، حيث تتنوع أساليبهم لحساب دخول المواسم، بين السلوك الزراعي الذي يفضله العاملون بالزراعة، والسلوك الحشري الذي يعتمده أهل البادية، والرؤية العينية للنجوم التي يفضلها البحارة وتحركات الرياح وتكونات السحب. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن بعض البحارة الخبراء قد لا يملكون إمكانية الاعتماد على الرؤية العينية للنجوم في بعض الأحيان بسبب الغيوم، ما قد يدفعهم للاعتماد على تحركات الرياح وتكونات السحب، مؤكدًا أن السحب لها أشكال ومواسم يمكن من خلالها حساب دخول المواسم.
أسباب اختلاف الحسابة في دخول المواسم pic.twitter.com/FzMI4ojv2e
— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) October 20, 2020