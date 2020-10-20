بالفيديو.. فوز 5 مشاريع ناشئة بمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال في منتدى “مسك” العالمي

فازت 5 مشاريع سعودية ناشئة، اليوم (الثلاثاء)، بمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، من بين 100 مشروع عالمي، وذلك في نسخته الثانية التي يقيمها منتدى “مسك” العالمي في مدينة الرياض.
وشارك في المنتدى 70 متحدثاً عبر أكثر من 12 جلسة حوارية، إضافةً إلى مشاركة ممثلي المؤسسات الشبابية الدولية والقيادات الشابة ورواد الأعمال وعدد من مسؤولي القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أوضح مدير البرامج في مؤسسة مسك الخيرية، نايف السويلم، أن الهدف من المنتدى هو تثقيف الشباب وتمكينهم من تداول الخبرات السوقية، مشيراً إلى مشاركة آلاف الشباب في أكثر من 13 ورشة عمل.
فيديو | فوز 5 مشاريع ناشئة بمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال في منتدى “مسك”#الإخبارية pic.twitter.com/3A52irhImb
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 20, 2020
وفق “أخبار 24”.