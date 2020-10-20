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أخبار محلية > عبدالرحمن بن مساعد: الإعلام التركي هاجمني بسبب مقاطعة المنتجات التركية.. والمواطنون لديهم حس وطني عالٍ
20/10/2020   10:20 م

عبدالرحمن بن مساعد: الإعلام التركي هاجمني بسبب مقاطعة المنتجات التركية.. والمواطنون لديهم حس وطني عالٍ

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تحدث الأمير عبد الرحمن بن مساعد، اليوم (الثلاثاء)، عن مهاجمة الإعلام التركي له بسبب حملة مقاطعة المنتجات التركية، مشيداً بتضامن المواطنين مع هذه الحملة، الذي يدل على حسهم الوطني العالي.

وقال، خلال استضافته في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الإعلام التركي يهاجمه كأنه هو من بدأ في الحملة الشعبية لمقاطعة منتجاتهم، لافتاً إلى أن الحملة ظهرت قبل شهر من تغريدته عن المقاطعة.

وأوضح أنه ليست لديه مشكلة مع تركيا ولا الأتراك، وأن لديه أصدقاء أتراكاً أعزاء، مؤكداً أنه لن يدعم اقتصاد دولة تمارس سياسات تلحق الأذى وتتدخل في شؤون المملكة.

وفق “أخبار 24”.

عبدالرحمن بن مساعد: الإعلام التركي هاجمني بسبب مقاطعة المنتجات التركية.. والمواطنون لديهم حس وطني عالٍ

أخبار محلية
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