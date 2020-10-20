عبدالرحمن بن مساعد: الإعلام التركي هاجمني بسبب مقاطعة المنتجات التركية.. والمواطنون لديهم حس وطني عالٍ

تحدث الأمير عبد الرحمن بن مساعد، اليوم (الثلاثاء)، عن مهاجمة الإعلام التركي له بسبب حملة مقاطعة المنتجات التركية، مشيداً بتضامن المواطنين مع هذه الحملة، الذي يدل على حسهم الوطني العالي.
وقال، خلال استضافته في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الإعلام التركي يهاجمه كأنه هو من بدأ في الحملة الشعبية لمقاطعة منتجاتهم، لافتاً إلى أن الحملة ظهرت قبل شهر من تغريدته عن المقاطعة.
وأوضح أنه ليست لديه مشكلة مع تركيا ولا الأتراك، وأن لديه أصدقاء أتراكاً أعزاء، مؤكداً أنه لن يدعم اقتصاد دولة تمارس سياسات تلحق الأذى وتتدخل في شؤون المملكة.
الأمير #عبدالرحمن_بن_مساعد_في_ياهلا
الإعلام التركي هاجمني كأنني من بدأت #الحملة_الشعبية_لمقاطعة_تركيا ولست كذلك، والحملة دليل على أن السعوديين لديهم حس وطني عالي، وروح مبادرة نُغبط عليها..#مقاطعة_البضائع_التركية#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@abdulrahman pic.twitter.com/c6MyV1KSUw
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 20, 2020
الأمير #عبدالرحمن_بن_مساعد_في_ياهلا
ليست لدي مشكلة مع #تركيا ولا الأتراك، ولدي أصدقاء أتراك أعزاء، لكننا لن ندعم اقتصاد دولة تمارس سياسات تُلحق بنا الأذى وتتدخل في شؤوننا الداخلية.#الحملة_الشعبية_لمقاطعة_تركيا#مقاطعة_البضائع_التركية#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@abdulrahman pic.twitter.com/Q0JRHSCNjm
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 20, 2020
وفق “أخبار 24”.