الشيخ السليمان يبيّن حكم بيع الرجل على أحد أولاده (مقطع صوتي)

نشرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، اليوم (الثلاثاء)، مقطعاً صوتياً لعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبدالسلام السليمان، بيّن فيه حكم بيع الرجل على أحد أولاده.
وقال السليمان إنه يجوز للرجل أن يبيع شيئاً لبعض أولاده أو أحدهم بشرط قدرتهم على الشراء، مضيفاً أن على الرجل أن يعامل المشتري من أولاده كأي شخص أجنبي، فلا يجوز أن يحابي أو ينقص في القيمة أو يتنازل عن شيء من هذا البيع. وفق “أخبار 24”.
وأرجع ذلك إلى أن باقي الأولاد لهم حق في ماله؛ فلا يجوز له المحاباة في البيع أو ماشابهها، مشدداً على أن على الرجل مراعاة تلك المسألة، مشيراً إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “اتقوا الله واعدلوا في أولادكم”.
فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى
( حكم بيع الرجل على أحد أولاده ) pic.twitter.com/mFtxpbHK8t
— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) October 20, 2020