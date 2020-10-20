بعد توقف لأكثر من 30 عاماً.. حارس مدرسة يكمل رحلة تعليمه في عمر الـ 55

استطاع حارس إحدى المدارس في جدة، ويُدعى عبدالعزيز الزهراني، استكمال مسيرته الدراسية بعد توقف دام أكثر من 30 عامًا.
وكشف، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، كواليس اتخاذه لقرار استئناف مسيرته التعليمية، حيث أكد أنه واجه محاولات إحباط مختلفة، مؤكدًا أن هذه الكلمات كانت تدفعه للثبات على موقفه واستئناف رحلته التعليمية.
وأوضح الزهراني، الذي حصل على البكالوريوس في سن الـ 55 بعد استئناف رحلته التعليمية التي توقفت قبل 30 عامًا عند المدرسة المتوسطة، أنه يسعى للعمل في مجال القانون للاستفادة من رحلته التعليمية، مشيرًا إلى أن طلب من إدارة التعليم في جدة تحويله إلى قسم الشؤون القانونية. وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه قدَّم عن طريق منصة “جدارة” للانتقال من بند الأجور إلى الأقسام الإدارية، مؤكدًا أن السن هي العائق الأكبر أمامه في تحقيق حلمه.
فيديو | في عمر الـ 55.. “عبدالعزيز الزهراني” ينهي مسيرته الدراسية بعد توقف أكثر من 30 عاما#الراصد pic.twitter.com/Id08qWDcUR
— الراصد (@alraasd) October 20, 2020