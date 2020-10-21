نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > إجراء جديد من “الموارد البشرية” تجاه المتسولين المقبوض عليهم
21/10/2020   6:30 ص

إجراء جديد من “الموارد البشرية” تجاه المتسولين المقبوض عليهم

+ = -
625

أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هيكلة مكاتب مكافحة التسول في المملكة، ليتم إلحاق مهماتها وأعمالها بوحدات التمكين الاجتماعي التابعة لمكاتب الضمان الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، وفقا لـ”عكاظ”، أن الخطوة تهدف لتحسين استفادة المتسولين المقبوض عليهم من الحصول على برامج التمكين الاجتماعي المناسبة، وذلك بعد دراسة حالاتهم وتلقيهم للرعاية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

وأشارت إلى أن آلية تحويلهم ستكون من خلال تنسيق مشترك مع الجهات الأمنية، وذلك من خلال تسجيل بيانات المتسولين المقبوض عليهم عبر الخط الساخن الذي أنشأته الوزارة لتقديم الدعم والمساندة، بما يسهم في الحد من الظاهرة.

إجراء جديد من “الموارد البشرية” تجاه المتسولين المقبوض عليهم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885117603.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.