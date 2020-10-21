إجراء جديد من “الموارد البشرية” تجاه المتسولين المقبوض عليهم

أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هيكلة مكاتب مكافحة التسول في المملكة، ليتم إلحاق مهماتها وأعمالها بوحدات التمكين الاجتماعي التابعة لمكاتب الضمان الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة، وفقا لـ”عكاظ”، أن الخطوة تهدف لتحسين استفادة المتسولين المقبوض عليهم من الحصول على برامج التمكين الاجتماعي المناسبة، وذلك بعد دراسة حالاتهم وتلقيهم للرعاية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
وأشارت إلى أن آلية تحويلهم ستكون من خلال تنسيق مشترك مع الجهات الأمنية، وذلك من خلال تسجيل بيانات المتسولين المقبوض عليهم عبر الخط الساخن الذي أنشأته الوزارة لتقديم الدعم والمساندة، بما يسهم في الحد من الظاهرة.