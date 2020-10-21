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أخبار محلية > بالفيديو.. “الحج والعمرة”: بدأ العمل مع الوكلاء في مختلف الدول تمهيداً لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة
21/10/2020   6:30 ص

بالفيديو.. “الحج والعمرة”: بدأ العمل مع الوكلاء في مختلف الدول تمهيداً لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة

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أكد وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لشؤون العمرة عبد الرحمن شمس، اليوم (الثلاثاء)، أن الوزارة بدأت العمل مع الوكلاء المعتمدين في مختلف الدول تمهيداً لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، أن آلية الحجز للمعتمرين من خارج المملكة تكون عن طريق الوكلاء المعتمدين، وسيكون القدوم من خلال مجموعات وليس أفراد، مؤكداً أن تطبيق “اعتمرنا” مخصص فقط للمعتمرين من داخل المملكة.

وأكد أنه تم اكتشاف العديد من المحاولات لتمرير معلومات غير صحيحة وتطبيقات وهمية لخداع المعتمرين، وقد جرى التواصل بشكل مباشر مع الجهات المعنية للإبلاغ عنها. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن عدد المعتمرين وصل منذ انطلاق المرحلة الثانية من عودة العمرة تدريجياً إلى 45 ألف معتمر و120 ألف مصلٍّ.

بالفيديو.. “الحج والعمرة”: بدأ العمل مع الوكلاء في مختلف الدول تمهيداً لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة

أخبار محلية
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