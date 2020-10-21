20 مليون دولار تعيد النمر العربي إلى العلا مجدداً

خصصت الهيئة الملكية لمحافظة العلا 20 مليون دولار لحماية النمر العربي من الانقراض، وحددت منطقة الوادي الجميل في شرعان كمحمية طبيعية له لإعادة إكثاره.
وطوّرت الهيئة، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، مركزاً عالمياً لتربية النمر العربي من أجل برامج التكاثر في الأسر، إذ يوجد حالياً مركز لإكثار النمر العربي في الطائف.
وتُعد محافظة العلا موطناً أصيلاً للنمر العربي المهدد بالانقراض، إذ لا يزال على قيد الحياة في البرية قرابة 250 نمراً بالغاً، تضم السعودية منهم 15 نمراً في مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية.
وكانت الهيئة قد وقعت العام الماضي شراكة مع منظمة “بانثيرا” بهدف دعم مبادرات الجهود الدولية لحماية القطط الكبيرة، مع التزام الهيئة باستثمار 20 مليون دولار على مدار 10 سنوات، والتركيز على النمر العربي.