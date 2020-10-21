الأطعمة والمشروبات 1.1 مليار ريال.. تعرّف على أعلى وأقل مشتريات سكان المملكة باستخدام نقاط البيع الأسبوع الماضي

أظهرت مستويات عمليات نقاط البيع الأسبوعية أنماط الإنفاق لسكان المملكة خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري، وذلك حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأوضحت البيانات تربع الأطعمة والمشروبات على رأس أوجه نفقات السكان خلال تلك الفترة، بواقع 1.1 مليار ريال أُنفقت في 18.6 مليون عملية، تليها المطاعم والمقاهي، بواقع 947 مليون ريال أُنفقت في 19.9 مليون عملية.
وكانت الاتصالات أقل أوجه الإنفاق باستخدام نقاط البيع في هذه الفترة، بواقع 50.6 مليون ريال أُنفقت في 228 ألف عملية، يسبقها التعليم، بإجمالي نفقات بلغ 52.3 مليون ريال في 40 ألف عملية . وفق “أخبار 24”.