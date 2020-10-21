كرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر في مكتبه بقصر الحكم، اليوم (الثلاثاء)، الفائزين في مسابقة تطوير موقع جبل أبو مخروق.
وأكد أن هذه المسابقة للمشروع التاريخي تقدم انطباعا أن الإنسان في هذه البلاد مؤهل ويشعر بالقيمة التاريخية والمعنوية للرياض، ولمن أسس هذه البلاد.
وتهدف المسابقة التي نظمتها أمانة المنطقة إلى المحافظة على قيمة الجبل التاريخية والوطنية، وإشراك السكان في تطوير المدينة والارتقاء بجودة الحياة فيها.
وأسفرت النتائج الختامية للمسابقة عن فوز 9 أعمال تصميمية متوزعة على ثلاث فئات رئيسة هي: فئة المكاتب والشركات، وفرق العمل، والطلاب والطالبات والجهات الأكاديمية.
وشارك في المسابقة منذ انطلاقتها 81 مشاركًا، قدموا أعمالاً تصميمية وفق الاشتراطات الفنية المحددة عبر الموقع المخصص للمسابقة.
وفق “أخبار 24”.