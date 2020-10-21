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أخبار محلية > وكيل “الحج والعمرة”: عدد المسجلين في “اعتمرنا” تجاوز 2 مليون.. وتحذير مهم لراغبي العمرة
21/10/2020   6:34 ص

وكيل “الحج والعمرة”: عدد المسجلين في “اعتمرنا” تجاوز 2 مليون.. وتحذير مهم لراغبي العمرة

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قال وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين، الدكتور عمرو المداح، أمس (الثلاثاء)، إن عدد المسجلين في تطبيق “اعتمرنا” تجاوز 2 مليون شخص، فيما تم تحميله 2.5 مليون مرة.

وحذّر المداح، في مقابلة مع قناة “الإخبارية”، المعتمرين من بعض طرق الاحتيال التي يتعمدها البعض، مشيراً إلى أن الرجوع لموقع وزارة الحج والعمرة لتحميل التطبيق هو أفضل طريقة للقيام بذلك.

وأضاف أن الأوقات المتاحة حُجزت بالكامل من قبل المعتمرين لمدة شهرين، بطاقة استيعابية 15 ألف معتمر يومياً، و40 ألف مصلٍّ يومياً، في المرحلة الثانية. وفق “أخبار 24”.

وأبان المداح أن نسبة رضا المعتمرين تتجاوز 94% ميدانياً، مؤكداً أنه لا يوجد بين المعتمرين مَن خالف الأنظمة.

وكيل “الحج والعمرة”: عدد المسجلين في “اعتمرنا” تجاوز 2 مليون.. وتحذير مهم لراغبي العمرة

أخبار محلية
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