وكيل “الحج والعمرة”: عدد المسجلين في “اعتمرنا” تجاوز 2 مليون.. وتحذير مهم لراغبي العمرة

قال وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين، الدكتور عمرو المداح، أمس (الثلاثاء)، إن عدد المسجلين في تطبيق “اعتمرنا” تجاوز 2 مليون شخص، فيما تم تحميله 2.5 مليون مرة.
وحذّر المداح، في مقابلة مع قناة “الإخبارية”، المعتمرين من بعض طرق الاحتيال التي يتعمدها البعض، مشيراً إلى أن الرجوع لموقع وزارة الحج والعمرة لتحميل التطبيق هو أفضل طريقة للقيام بذلك.
وأضاف أن الأوقات المتاحة حُجزت بالكامل من قبل المعتمرين لمدة شهرين، بطاقة استيعابية 15 ألف معتمر يومياً، و40 ألف مصلٍّ يومياً، في المرحلة الثانية. وفق “أخبار 24”.
وأبان المداح أن نسبة رضا المعتمرين تتجاوز 94% ميدانياً، مؤكداً أنه لا يوجد بين المعتمرين مَن خالف الأنظمة.
فيديو | وكيل #الحج و #العمرة: اكتمال الحجز للمرحلة الثانية وعدد المسجلين في تطبيق #اعتمرنا تجاوز 2 مليون شخص #الإخبارية pic.twitter.com/TpyV3ikytM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2020
فيديو | وكيل #الحج و #العمرة: نشهد 40 ألف مصلٍ و15 ألف معتمر ولا توجد أي إصابات بينهم #الإخبارية pic.twitter.com/gBFRmSkhps
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2020