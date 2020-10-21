بالفيديو.. “العجلان” يكشف عن رد فعل الشركات التركية بعد المقاطعة الشعبية لمنتجاتها في المملكة

كشف رجل الأعمال عجلان العجلان عن رد فعل الشركات التركية بعد المقاطعة الشعبية للبضائع التركية في المملكة خلال الفترة الماضية.
وقال، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الشركات التركية أبلغته بأنها تتألم من هذه المقاطعة، وأنها مهددة بغلق أبوابها ووقف أعمالها.
يُذكر أن عدداً من أكبر الأسواق التجارية في المملكة أعلنت مقاطعتها للبضائع التركية على مدى الأيام القليلة الماضية، وذلك ضمن المقاطعة الشعبية.
رجل الأعمال #عجلان_العجلان
بلدنا وقيادتنا خط أحمر، هذا موقف ندلل عليه اليوم بـ #صفر_تعامل_مع_تركيا.. صفر منتج تركي، صفر استثمار تركي، وصفر سياحة في #تركيا..#الحملة_الشعبية_لمقاطعة_تركيا#مقاطعة_البضائع_التركية#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@ajlnalajlan pic.twitter.com/CynxRlg0U1
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 20, 2020
وفق “أخبار 24”.