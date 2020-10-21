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أخبار محلية > بالفيديو.. “العجلان” يكشف عن رد فعل الشركات التركية بعد المقاطعة الشعبية لمنتجاتها في المملكة
21/10/2020   6:34 ص

بالفيديو.. “العجلان” يكشف عن رد فعل الشركات التركية بعد المقاطعة الشعبية لمنتجاتها في المملكة

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كشف رجل الأعمال عجلان العجلان عن رد فعل الشركات التركية بعد المقاطعة الشعبية للبضائع التركية في المملكة خلال الفترة الماضية.

وقال، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الشركات التركية أبلغته بأنها تتألم من هذه المقاطعة، وأنها مهددة بغلق أبوابها ووقف أعمالها.

يُذكر أن عدداً من أكبر الأسواق التجارية في المملكة أعلنت مقاطعتها للبضائع التركية على مدى الأيام القليلة الماضية، وذلك ضمن المقاطعة الشعبية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “العجلان” يكشف عن رد فعل الشركات التركية بعد المقاطعة الشعبية لمنتجاتها في المملكة

أخبار محلية
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