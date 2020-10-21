قام مساء أمس (الثلاثاء) عدد من سفراء المملكة المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة بينهم سيدة، بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك عبر الاتصال المرئي.
فقد أدى القسم كل من، السفير المعين لدى اليونان الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، والسفير المعين لدى إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين، والسفير المعين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر إضافة إلى السفير المعين لدى المجر عبدالخالق بن راشد بن رافعة.
كما أدت القسم السفيرة المعينة لدى النرويج آمال بنت يحيى المعلمي، والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، والسفير المعين لدى هولندا زياد بن معاشي العطية، والسفير المعين لدى نيجيريا الاتحادية فيصل بن إبراهيم الغامدي، والسفير المعين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم بن حسن المالكي.
وأدى القسم أيضاً السفير المعين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي، والسفير المعين لدى أوغندا جمال بن محمد المدني، والسفير المعين لدى المالديف مترك بن عبدالله العجالين.
وجاء نص القسم كالتالي: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).
وحضر أداء القسم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله والسفير المعين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل بن سراج مرداد.
فيديو | أمام #الملك_سلمان وبحضور الأمير #محمد_بن_سلمان.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول يؤدون القسم #الإخبارية pic.twitter.com/VYusAGRTU6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2020
فيديو | السفيرة المعينة حديثاً لدى مملكة النرويج #آمال_المعلمي تؤدي القسم أمام #الملك_سلمان كثاني سيدة سعودية في منصب سفيرة#الإخبارية pic.twitter.com/KyNeAaRE50
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2020
وفق “أخبار 24”.