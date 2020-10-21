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21/10/2020   6:36 ص

بالفيديو.. استشاري يكشف أكثر الأمراض شيوعاً بعد سن الخمسين.. ويوجّه نصيحة للمسنين

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كشف استشاري متخصص في طب الأسرة عن الأمراض الأكثر شيوعاً بين المسنين ممن تجاوزوا سن الخمسين عاماً، مبيناً أن الأمراض من الممكن أن تصيب مَن أعمارهم أقل من ذلك لكن احتمالية الإصابة بها تكون أكثر عند المسنين.

وقال الدكتور عواد الذايدي، إن من الأمراض الأكثر شيوعاً: ضغط الـدم المرتفع، وأمراض القلب والسمنة، وهشاشة العظام، والانسداد الرئوي المزمن، وفقدان السمع ومشاكل في الرؤية، والاكتئاب، والأمراض العقلية، بالإضافة لحصوات الكلى والمرارة.

وأضاف الذايدي أن السمنة أكثر ما يرفع نسبة الإصابة بهذه الأمراض وأيضاً بعض أنواع السرطانات، مبيناً أن هناك أشخاصاً يعانون من السمنة أعمارهم في الأربعين، وبعدما فقدوا أوزانهم اختفت لديهم أمراض الضغط والسكر.

وأشار في لقاء ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إلى أن البنكرياس خلق ليعمل في جسم كتلته ما بين 70 إلى 80، وبالتالي حينما يكون الوزن زائداً فلا يعمل البنكرياس بكفاءة وينتج أنسولين بنسبة أقل ويكون الشخص عُرضة لارتفاع نسبة السكر في الـدم.وفق “أخبار 24”.

وأوضح أنه كلما تأخرت الإصابة بأمراض مثل السكر والضغط قلّت نسبة حدوث المضاعفات، وهذا لا يعني أن الجميع سيصابون بالأمراض بكل تأكيد مع التقدم في العمر، فهناك أشخاص أعمارهم 80 و90 عاماً وصحتهم جيدة.

ووجّه نصيحة للجميع وخاصة كبار السن بالحرص على ممارسة الرياضة يومياً، ولو حتى المشي أو ممارسة السباحة وغيرها من الرياضات السهلة.

بالفيديو.. استشاري يكشف أكثر الأمراض شيوعاً بعد سن الخمسين.. ويوجّه نصيحة للمسنين

أخبار محلية, طب وتداوي
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