تبرئة مواطن من تهمة تصوير دورية أمنية والتلفظ على رجال الأمن.. هذه مبررات الحكم

برّأت المحكمة الجزائية في جدة مواطناً من تهمة تصوير دورية أمنية والتلفظ على رجال الأمن؛ حيث استندت المحكمة في حيثيات قرارها على قاعدة “الأصل براءة الذمة من حقوق الله وحقوق العباد حتى يثبت ما يرفع البراءة”.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن القضية ترجع إلى وقوع مشادة بين المتهم ومواطن آخر طلب منه مغادرة موقع مخصص للرعي، ما دفع الأخير لاستدعاء دورية أمنية ما أدى لتطور الخلاف لاحقاً.
وبيّنت المصادر أن النيابة طالبت بمعاقبة المتهم طبقاً لنظام الجرائم المعلوماتية ومصادرة هاتفه ومعاقبته لتلفظه على رجال الأمن، لكن المتهم أنكر التهم التي وردت في لائحة الدعوى، وبعد عدة جلسات لم يثبت للمحكمة بالبينة وجوب معاقبة المتهم.
وأشارت إلى أن المحكمة رأت أن إقدام المتهم على تصوير الواقعة بجواله فعل غير مجرم؛ لأنه لم يصور وقائع تمس الحياة الخاصة لرجال الأمن، بل كان يريد إثبات واقعة حصلت من موظف عام أثناء أداء مهامه الرسمية لتقديمها للجهات المختصة.
وأضافت أنه تبين للمحكمة أن المتهم لم يتلفظ على رجال الأمن أو يتعد عليهم، لتقرر النطق بالحكم بتبرئة المتهم مما وجه إليه.