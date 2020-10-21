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أخبار محلية > رغم مرضه بالتصلب اللوحي وإعاقته.. شاب يحصل على البكالوريوس من أمريكا ويفتتح محل حلويات
21/10/2020   6:40 ص

رغم مرضه بالتصلب اللوحي وإعاقته.. شاب يحصل على البكالوريوس من أمريكا ويفتتح محل حلويات

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نشر الإعلامي فيصل العبدالكريم مقطع فيديو لشاب سعودي، لم تمنعه إعاقته ومرضه من تحقيق حلمه بالحصول على شهادة جامعية من الولايات المتحدة الأمريكية، وافتتاح مشروع يمكنه من إعالة نفسه وأسرته.

ويعاني الشاب عبدالعزيز من مرض التصلب اللوحي، كما أنه كفيف ويتحرك بواسطة كرسي متحرك، لكنه تمكن من الحصول على بكالوريوس ترجمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد عودته افتتح محل حلويات بالرياض.

وقال عبدالعزيز إنه تمكن من الحصول على رخص المحل وكل ما يلزم للافتتاح، وكل ما يتمناه من الجميع أن يدعموه ليستمر مشروعه وينجح. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن الإعاقة لم تمنعه من تحقيق حلمه حيث إنه سافر أمريكا وتنقل فيها بمفرده، مشيراً إلى أن الإنسان إذا أراد النجاح لا شيء سيعيقه، ولو صمم على تحقيق شيء سيفعله بتوفيق من الله.

رغم مرضه بالتصلب اللوحي وإعاقته.. شاب يحصل على البكالوريوس من أمريكا ويفتتح محل حلويات

أخبار محلية
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