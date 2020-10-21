رغم مرضه بالتصلب اللوحي وإعاقته.. شاب يحصل على البكالوريوس من أمريكا ويفتتح محل حلويات

نشر الإعلامي فيصل العبدالكريم مقطع فيديو لشاب سعودي، لم تمنعه إعاقته ومرضه من تحقيق حلمه بالحصول على شهادة جامعية من الولايات المتحدة الأمريكية، وافتتاح مشروع يمكنه من إعالة نفسه وأسرته.
ويعاني الشاب عبدالعزيز من مرض التصلب اللوحي، كما أنه كفيف ويتحرك بواسطة كرسي متحرك، لكنه تمكن من الحصول على بكالوريوس ترجمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد عودته افتتح محل حلويات بالرياض.
وقال عبدالعزيز إنه تمكن من الحصول على رخص المحل وكل ما يلزم للافتتاح، وكل ما يتمناه من الجميع أن يدعموه ليستمر مشروعه وينجح. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الإعاقة لم تمنعه من تحقيق حلمه حيث إنه سافر أمريكا وتنقل فيها بمفرده، مشيراً إلى أن الإنسان إذا أراد النجاح لا شيء سيعيقه، ولو صمم على تحقيق شيء سيفعله بتوفيق من الله.
رغم أنه مقعد وكفيف ومريض بالتصلب اللويحي إلا أنه أفضل من كثيرين استسلموا لشماعة الظروف ..
عبدالعزيز بحمل بكالريوس ترجمة ودرس بأمريكا وافتتح محل حلويات بمساعدة شقيقتيه ليعول أسرته ..
هل هناك أجمل من هذه القصة؟
دعاني ولبيت، هو فقط يطلب الدعم ليستمر مشروعه وينجح ..
#حلى_عبدالعزيز pic.twitter.com/kEoHodf1kX
— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) October 20, 2020