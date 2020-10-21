أعلن نادي الاتحاد اليوم (الأربعاء) انضمام اللاعب عبدالعزيز الجبرين (30 عاماً)، إلى صفوفه قادماً من فريق النصر.
ونشر النادي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ترويجي للاعب مرتدياً قميص الفريق، برفقة رئيس النادي أنمار الحائلي.
وأوضح نادي الاتحاد في بيان له أنه تم التوقيع مع اللاعب لمدة عامين في مقر النادي، بحضور المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي وعضو مجلس الإدارة ممدوح الحربي.
اهلاً عبدالعزيز 🤝#صيفية_العميد pic.twitter.com/TaRLx3zfBj
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 20, 2020
وفق “أخبار 24”.