“الكهموس” ووزير العدل والنائب العام يشاركون في الاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين

يترأس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، غدًا (الخميس)، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الوزاري الأول من نوعه لمجموعة عمل مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين.
ويحضر الاجتماع أيضًا وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني، والنائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود المعجب، ورؤساء وفود دول أعضاء المجموعة، والدول المشاركة، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية.
ويناقش الاجتماع جهود مجموعة العشرين لدعم الاستجابة العالمية في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (covid -19)، والإجراءات الملموسة والسريعة التي اتَّخذها قادة العشرين خلال القمة الاستثنائية المُنعقدة في 26 مارس 2020، إضافة إلى مناقشة الممارسات الجيدة بشأن مكافحة الفساد في التعامل مع جائحة كورونا. وفق “أخبار 24”.
وسيتناول الاجتماع تحديات الفساد، والالتزام بالدور القيادي في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي بين دول مجموعة العشرين في جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية، ومُرتكبيها، واسترداد الموجودات المسروقة.
يذكر أن الاجتماع الوزاري يأتي على هامش رئاسة المملكة لقمة العشرين التي ستُعقد في شهر نوفمبر المقبل، ويهدف إلى الالتزام التام بتعزيز التعاون على نطاق المجتمع الدولي، وتوجيه العمل المستقبلي في مكافحة الفساد.