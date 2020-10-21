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أخبار محلية > مندوب المملكة بالأمم المتحدة يعلق على تعيين شقيقته “آمال المعلمي” سفيرة لدى النرويج
21/10/2020   1:10 م

مندوب المملكة بالأمم المتحدة يعلق على تعيين شقيقته “آمال المعلمي” سفيرة لدى النرويج

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علق مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، على تعيين شقيقته آمال المعلمي، سفيرةً لخادم الحرمين الشريفين لدى النرويج، كثاني سعودية تتولى هذا المنصب، بعد السفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر.

وقال المعلمي: “فخور بشقيقتي آمال التي أدت القسم اليوم أمام خادم الحرمين الشريفين سفيرة للمملكة لدى مملكة النرويج، وشكرا لكل من شاركنا مشاعر الفخر والاعتزاز”.

وأضاف: “رحم الله والدي يحيى ووالدتي معدية اللذين ربيانا على حب الوطن والولاء لولاة الأمر وطلب العلم والجد في العمل والحمد لله من قبل ومن بعد!”. وفق “أخبار 24”.

وكان عدد من السفراء المعينين حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة قد أدوا القسم أمس أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بينهم السفيرة المعينة لدى النرويج آمال بنت يحيى المعلمي.

وكانت المعلمي تشغل أخيرًا منصب مدير عام المنظمات والتعاون الدولي في هيئة حقوق الإنسان، وعملت سابقًا مساعدة الأمين العام لشؤون المرأة في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

مندوب المملكة بالأمم المتحدة يعلق على تعيين شقيقته “آمال المعلمي” سفيرة لدى النرويج

أخبار محلية
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