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أخبار محلية > قانوني يوضح آلية طلب التعويض للمتضررين من انهيار مواقف المجمع التجاري بالخبر
21/10/2020   1:12 م

قانوني يوضح آلية طلب التعويض للمتضررين من انهيار مواقف المجمع التجاري بالخبر

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قال عضو اتحاد المحامين الدوليين، عبدالجليل الخالدي، إن المسؤولية في حـادث انهيار مواقف المجمع التجاري بالخبر، تقع على المالك، والجهة المنفذة للمشروع، ويمكن أن تُرفع بحقهما دعوى التعويض.

وأوضح الخالدي وفقا لصحيفة “اليوم”، آلية المطالبة بتعويض المتضررين، وذلك عن طريق رفع دعوى على مالك المشروع، وإدخال الجهة المنفذة في الدعوى، وذلك لتحديد المسؤولية التقصيرية.

وكانت فرق الدفاع المدني بالخبر قد باشرت الأحد الماضي، حـادث انهيار جزئي بسقف المواقف الأرضية بمجمع السعيد التجاري، وأنقذت 3 محتجزين تحت الأنقاض، وانتشلت مساء أمس (الثلاثاء) جثـة مقيم بنجلاديشي الجنسية.

قانوني يوضح آلية طلب التعويض للمتضررين من انهيار مواقف المجمع التجاري بالخبر

أخبار محلية
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