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اخبار رياضية > رسميًا.. الهلال يدعم صفوفه بضم الحارس “حبيب الوطيّان” لمدة 5 سنوات
21/10/2020   1:20 م

رسميًا.. الهلال يدعم صفوفه بضم الحارس “حبيب الوطيّان” لمدة 5 سنوات

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أعلن نادي الهلال، الثلاثاء، عن تعاقده رسميًّا مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، حبيب الوطيان؛ لتدعيم صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ونشر حساب نادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة للترحيب بحارس مرماه الجديد، وعلق عليها: “حبيب الوطيان هلالي لمدة 5 سنوات”. وفق “أخبار 24”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث بدأ مشواره بالفوز على العين بهدف دون رد.

رسميًا.. الهلال يدعم صفوفه بضم الحارس “حبيب الوطيّان” لمدة 5 سنوات

اخبار رياضية
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