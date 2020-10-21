أمر ملكي بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وتمديد تكليف “الصمعاني” رئيسًا له

رفع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، الشيخ وليد الصمعاني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم، القاضي بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وتمديد تكليفه رئيساً للمجلس.
وثمّن الشيخ الصمعاني الدعم الكبير للمرفق القضائي من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن ما يجده القضاء في المملكة من دعم واهتمام من ولاة الأمر هو أكبر داعم لتطويره وتقدمه، سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لكل خير وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والازدهار.
وتضم عضوية المجلس كلا من: رئيس المحكمة العليا، والنائب العام، ونائب وزير العدل والقضاة الصادر بشأن تسميتهم الأمر الكريم وهم: سلمان بن محمد بن نشوان، وإبراهيم بن محمد العسكر، وعبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح، ومحمد عثمان الزهراني، وصالح بن سليمان المطرودي، ومحمد بن سليمان الفهيد، والدكتور فهد بن سعد الماجد. وفق “أخبار 24”.
ورفع القضاة أعضاء المجلس الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الثقة الملكية بتسميتهم أعضاءً للمجلس الأعلى للقضاء، مؤكدين أن هذه الثقة الكريمة تمثل أكبر حافز للاستمرار في العمل والمساهمة في تطوير المرفق القضائي.