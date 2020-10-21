بالصور.. محافظ الخرج يعقد اجتماع بعدد من المسئولين بالمحافظة

عقد محافظ الخرج أ/مساعد بن عبدالله الماضي صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٣/٣هـ اجتماعاً مع الأمين العام للجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى ( عناية )الامين العام لمجلس الجمعيات الاهلية بالمملكة الدكتور / سلمان المطيري . و المدير التنفيذي لجمعية عناية أ/ مشاري بن دليلة وعدد من أعضاء الجمعية.
وشارك في الاجتماع مدير مستشفى الملك خالد بالخرج الاخصائي/فهد الممخور ومدير مستشفى الولادة والاطفال بالخرج الاخصائي /سعود النداح ومدير مستشفى إرادة لصحة النفسية بالخرج الدكتور/ ممدوح الهادي ورئيس لجنة الصحية بالغرفة التجارية والصناعية بالخرج الدكتور / عبدالعزيز العبيدّ .
في بداية الاجتماع رحب المحافظ بالجميع ثم تمت مناقشة مقترح إنشاء فرع للجمعية بمحافظة الخرج إيمانا بما تقدمه الجمعية من خدمات صحية مجتمعية غير هادفة للربح وفقاً لأولوية الاحتياج وتقديم برامج علاجية ووقائية وتوعوية للمجتمع باحترافية وخصوصية تامة . وقد بارك الجميع فتح فرع للجمعية في محافظة الخرج وإنشاء صندوق دعم للفرع لمباشرة أعماله وأهدافه كما قدمت إدارة الجمعية مبادرة بدعم الصندوق بمبلغ ٣٠٠ ألف ريال . والتكفل ب ١٠٠ عملية للمياه البيضاء و وتسيير ثلاث قوافل صحية في أنحاء المحافظة والقرى التابعة لها للكشف من أمراض العيون.
كما اقر الجميع تشكيل فريق عمل لاختيار إدارة الفرع .
وفي نهاية اللقاء شكر أمين الجمعية حسن الاستقبال وطيب التفاعل مع الاهداف الانسانية المراد تحقيقها والتي يتطلع لها الجميع .