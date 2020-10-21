وجهت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، 4 نصائح تُمكن المتعافين من فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)، من العودة لممارسة النشاط البدني -بعد التعافي- بسلامة وأمان.
وشددت الوزارة على المتعافين بضرورة استشارة الطبيب بشأن إمكانية عودتهم لممارسة الأنشطة البدنية، مؤكدةً أن العودة لممارسة هذه الأنشطة يجب أن تتم بشكل تدريجي مثل المشي البسيط.
ونصحت الوزارة المتعافين بأخذ قسط من الراحة بعد التمارين الرياضية، وفي حال الشعور بالتعب بسبب زيادة النشاط، وجهت الصحة المتعافي بالعودة خطوة للخلف واستبدالها بخطوة أكثر بساطة.
وفق “أخبار 24”.