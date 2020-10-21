المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم سعيد بن عوضة

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة على المتهم سعيد عبدالله سعيد بن عوضة، سعودي الجنسية، نظراً لتغيبه عن حضور جلسات المحاكمة، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها.
وأوضحت أنه جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد الموافق 12 / 5 / 1442هـ، الساعة التاسعة صباحاً.
وأضافت المحكمة أنها تأمل من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية، ونظام جرائم الإرهاب وتمويله. وفق “أخبار 24”.