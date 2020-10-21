تسبب تماس كهربائي في اندلاع حريق، مساء أمس (الثلاثاء)، في شقة سكنية بحي الشرائع في منطقة مكة المكرمة.
وكانت الشقة، وفقا لـ”سبق”، تابعة لأحد الصحفيين القدامى بمكة المكرّمة، ويدعى عباس سندي، والذي ذكر أن الحريق نشب بسرعة كبيرة وفر أفراد أسرته خارج الشقة مذعورين.
وأوضح أن الحريق أسفر عن احتراق محتويات شقته من أثاث وأجهزة كهربائية، وأجهزة كمبيوتر التي كان أبناؤه يدرسون ويؤدون الاختبارات مع زملائهم بواسطتها.
وأضاف أن احتراق أجهزة الكمبيوتر أعاقت استكمال أبنائه لدراستهم بدءًا من اليوم الأربعاء.
وفق “أخبار 24”.