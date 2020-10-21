تغريم سعودي 100 ألف ريال لإدارته عدد من المحافظ الاستثمارية بأمريكا لصالح مواطنين دون ترخيص

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تغريم مواطن سعودي 100 ألف ريال بعد إدانته بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأوضحت أن المدان أدار عدداً من المحافظ الاستثمارية في الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية لعدد من المستثمرين داخل المملكة، مقابل عمولات مالية، تحول إلى حساباته البنكية، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وصدر القرار القطعي للجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، بالحكم غيابياً على المدان بغرامة 100 ألف ريال، في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية. وفق “أخبار 24”.
وأوضح قرار لجنة الاستئناف أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان رفع دعوى للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي .