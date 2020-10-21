نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. رئيس “الذكاء الاصطناعي”: الشباب ينظرون لولي العهد كملهم وقائد من أجل مستقبل مشرق
21/10/2020   10:12 م

بالفيديو.. رئيس “الذكاء الاصطناعي”: الشباب ينظرون لولي العهد كملهم وقائد من أجل مستقبل مشرق

+ = -
495

أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء والاصطناعي عبدالله بن شرف الغامدي، اليوم الأربعاء، أن الشباب ينظرون لولي العهد، كملهم، وقائد، ومحفز للعاملين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال الغامدي في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن قمة الذكاء الاصطناعي تحظى بدعم كبير من ولي العهد، من أجل الابتكار والتطوير وإقامة الفعاليات العالمية، وصياغة مستقبل مشرق للذكاء الاصطناعي وللبشرية جمعاء. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن رعاية ولي العهد للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي، ينتظره كثير من المختصين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي حول العالم.

بالفيديو.. رئيس “الذكاء الاصطناعي”: الشباب ينظرون لولي العهد كملهم وقائد من أجل مستقبل مشرق

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885117758.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.