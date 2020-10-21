بالفيديو.. رئيس “الذكاء الاصطناعي”: الشباب ينظرون لولي العهد كملهم وقائد من أجل مستقبل مشرق

أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء والاصطناعي عبدالله بن شرف الغامدي، اليوم الأربعاء، أن الشباب ينظرون لولي العهد، كملهم، وقائد، ومحفز للعاملين في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال الغامدي في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن قمة الذكاء الاصطناعي تحظى بدعم كبير من ولي العهد، من أجل الابتكار والتطوير وإقامة الفعاليات العالمية، وصياغة مستقبل مشرق للذكاء الاصطناعي وللبشرية جمعاء. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن رعاية ولي العهد للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي، ينتظره كثير من المختصين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي حول العالم.
فيديو | رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لـ #الإخبارية: #قمه_الذكاء_الاصطناعي تحظى بدعم كبير من #ولي_العهد وينتظره الكثير من المختصين حول العالم pic.twitter.com/Vr6EQnEksc
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 21, 2020