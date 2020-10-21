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أخبار المناطق > بالفيديو.. بلدية أبو عريش توقف العمل في مبنى جمعية البر المثير للجدل.. ورئيس الجمعية يرد
21/10/2020   10:14 م

بالفيديو.. بلدية أبو عريش توقف العمل في مبنى جمعية البر المثير للجدل.. ورئيس الجمعية يرد

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أوقفت بلدية أبو عريش العمل في مبنى جمعية البر الخيرية لمخالفة في تنفيذه على أرض الواقع مقارنة برخصة البناء الصادرة منها.

وأوضحت في بيان أصدرته اليوم (الأربعاء) أن المبنى استوفى الإجراءات النظامية المطلوبة لإصدار التراخيص، إلا أن التنفيذ في الطبيعة مخالف للرخصة.

وأشارت إلى أنه تم إيقاف البناء إلى حين معالجة المخالفة، والتأكد من سلامة المبنى وفقاً للأنظمة والتعليمات.

من جانبه، أوضح رئيس رئيس الجمعية محمود الأقصم، أن الخطأ الذي ذكرته البلدية بسيط جدا ويتمثل في بروز أحد الجوانب من الجهة الغربية. وفق “أخبار 24”.

وأضاف في حديثه لقناة الإخبارية أن إصرارهم على البناء في هذه المساحة الصغيرة، سببه أن الأرض قريبة من مقر الجمعية الرئيسي ويتم الاستفادة منه في تنظيم الدورات التدريبية بعد توسع عملهم.

يذكر أن المبنى أثير الجدل حوله كثيرا في منصات التواصل الاجتماعي نظراَ لكون تصميمه بشكل غير معتاد حيث ظهر ضيقاً من الأسفل ومتسعاً من الأعلى.

بالفيديو.. بلدية أبو عريش توقف العمل في مبنى جمعية البر المثير للجدل.. ورئيس الجمعية يرد

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